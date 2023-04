Ucraina | ferito il giornalista italiano Corrado Zunino | inviato di Repubblica Tajani | “Sta bene”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Unè rimastoindurante un attacco con un drone, mentre era in viaggio con la sua auto nei pressi di Kherson. Si tratta didi. Con lui viaggiava anche un “fixer”, un collaboratore che lo stava aiutando a stabilire contatti in loco, sul quale allo stato attuale non si hanno informazioni.: “sta, è seguito dall’ambasciata e curato a Kherson”riferisce chea una spalla, è stato soccorso ed è ricoverato all’ospedale civile di Kherson. Non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli ...