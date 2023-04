Ucraina | ferito Corrado Zunino | inviato di Repubblica

Il giornalista Corrado Zunino, inviato del quotidiano La Repubblica, è rimastoa Kherson, in, durante l'attacco di un drone che ha colpito l'auto su cui viaggiava con il suo fixer. Zunino è stato ricoverato all'ospedale di Kherson per una ferita alla spalla. Il ...Parlando dello stato di salute del suo inviato, il quotidiano online La Repubblica, ha scritto: 'Corrado Zunino è statooggi alle porte di Kherson dopo che l'auto su cui viaggiava con il suo fixer è stata colpita. Corrado è stato assistito e ricoverato all'ospedale civile di Kherson, per una ferita alla spalla. ...Corrado Zunino, giornalista italiano inviato indel quotidiano 'La Repubblica', è statooggi a Kherson. Sulle condizioni del nostro connazionale arriva via Twitter la rassicurazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani: "...

Ucraina, ferito il giornalista di Repubblica Zunino a Kherson. Tajani: “Sta bene” Agenzia Nova

(Adnkronos) – Corrado Zunino, giornalista italiano inviato in Ucraina del quotidiano ‘La Repubblica’, è stato ferito oggi a Kherson. Sulle condizioni del nostro connazionale arriva via Twitter la ra ...L’offensiva ucraina deve ancora cominciare oppure è già iniziata con azioni limitate. Indiscrezioni ipotizzano che sarà a maggio, non appena i ranghi saranno al completo di uomini e mezzi. Speculazio ...