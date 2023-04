Tutti pazzi per Vuskovic | 2007 | difensore e con qualità davvero speciali

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Da alcuni anni il vero mercato, quello che muove molti soldi ma soprattutto quello che può cambiare le sorti di una squadra si fa in difesa e sembra proprio che il trend continuerà anche in futuro. Chelsea, Liverpool, Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco sono tutte su un ragazzo, classe, di professione appuntoche in questo momento gioca nell’Hajduk Spalato, Lukaha un gran fisico, è alto 1,93 a 16 anni, è velocissimo e ha un ottimo piede, tutte cose che deve avere il grandecontemporaneo. Nato proprio a Spalato e figlio e fratello d’arte, il suo esordio in prima squadra lo ha fatto in un “sereno” derby croato contro la Dinamo Zagabria, due giorni solo dopo aver compiuto 16 anni. Quattro giorni dopo segna già il suo primo gol contro l’NK Osijek nei ...

Numerosi i nuovi talenti che si sono messi in mostra quest'anno in Serie A: ce n'è uno che ricorda Dybala, le big si sfidano tra loroIl campionato di Serie A di quest'anno di sicuro non ha fatto ...Potere e vendetta nella Firenze dei Medici La congiura dei. Intrighi politici, sangue e ... una saga di romanzi che hanno avutolo stesso successo. Tuttavia nella lista sono presenti anche ...'Ho giocato molti challenger in Italia, ad essere onesto la adoro. Gli italiani vannoper il tennis, sono super emotivi (come me) e creano un'atmosfera fantastica. Sento la stessa ... 'Noni ...

Napoli, salita Tarsia: tutti pazzi per il maxi scudetto col volto di Maradona La Repubblica

Luka Vuskovic ha da poco esordito tra i professionisti con l'Hajduk Spalato ed è già cercato da tutte le big d'Europa.Il monumento vanvitelliano è il quarto più visitato d'Italia da gennaio ad oggi. E il sindaco celebra le sinergia tra il sito e la città ...