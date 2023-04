Tutte le donne della mia vita | dove è stato girato il film?

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Illemiain Piemonte e in Sicilia, precisamente nell’Isola di Stromboli Lipari che fa parteprovincia di Messina. Diverse sequenze delcon Luca Zingaretti e Vanessa Incontrada sono state sviluppate a Torino, e più in generale in Piemonte, con, tra l’altro, dei luoghi e ristoranti facilmente riconoscibili. All’iniziostoria vediamo Davide, il personaggio interpretato da Zingaretti, lavorare in un ristorante che è La Pista del Lingotto sito in via Nizza a Torino all’interno proprio dell’ex area industriale che gli da il nome. La mostra sugli odoricucina poi si svolge in quella che è l’ex centrale termica delle Officine Lancia in via ...