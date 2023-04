Turchia | malore in diretta tv per Erdogan Cancellati tutti gli impegni elettorali | «I medici hanno consigliato di restare a riposo»

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il presidente turco Recep Tayyipha cancellatogliprevisti per la giornata di oggi, 26 aprile, dopo ilavuto ieri durante una trasmissione televisiva su Ülke TV. «Comedai, oggi riposerò a casa. Se Dio vuole, da domani riprenderemo con il nostro programma», ha scritto su Twitter il presidente turco, annunciando dunque la sua assenza ai comiziin vista delle elezioni del 14 maggio. Nella giornata di ieri, il presidente turco si era sentito male durante un’intervista televisiva e ha chiesto di poter abbandonare lo studio. «Durante la campagna elettorale ho avuto un forte raffreddore. Ho pensato che saremmo stati fraintesi se avessimo annullato la partecipazione al programma. Certo, di tanto in tanto incontriamo ...

Inoltre, inè opinione diffusa che il recente devastante terremoto sia stato causato dall'... "" proviene da Blondet & ...Ricordiamo che le elezioni insi svolgeranno il prossimo 14 maggio e che i sondaggi, ... dopo che ieri il presidente turco Recep Tayyp Erdogan ha avuto undurante un'intervista in tv. Le ......Tayyip Erdogan ha cancellato tutti gli impegni in programma oggi dopo avere accusato ieri un... leader del Chp, candidato dell'opposizione alle elezioni presidenziali del 14 maggio in...

Nel filmato si vede il giornalista fare una domanda al presidente turco, poi la pubblicità. Erdogan è quindi tornato davanti alle telecamere spiegando di essere molto stanco per gli impegni della camp ...Dopo circa 15 minuti, il presidente turco è tornato a parlare in diretta con i giornalisti affermando di essersi assentato a causa di un'influenza intestinale e di accusare stanchezza a causa dei molt ...