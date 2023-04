Turchia | malore in diretta tv per Erdogan | cancellati appuntamenti elettorali 110 arresti per “operazione antiterrorismo”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Unha cancellato tutti gli impegnidi giornata del presidente turco Recep Tayyip. “In seguito ai consigli dei medici, oggi riposerò a casa”, ha scritto su Twitter annunciando che non potrà partecipare ai comiziin programma in tre diverse città turche. “Se Dio vuole, da domani riprenderemo”, ha aggiunto. Ilè avvenuto il 25 aprile, durante un’intervista televisiva la cuiè stata improvvisamente interrotta. Dopo circa 15 minuti,è tornato a parlare incon i giornalisti affermando di essersi assentato a causa di un’influenza intestinale e di accusare stanchezza a causa dei molti impegni relativi alla campagna elettorale per il voto, in programma inil 14 maggio. ...

(Adnkronos) – Annullati tutti gli appuntamenti odierni della campagna elettorale di Recep Tayyip Erdogan. Il leader turco ha dovuto cancellare l'agenda per un "lieve malore". "Oggi mi riposerò a casa, ...