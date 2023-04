Turchia | Erdogan accusa malore durante una diretta tv

Certo, di tanto in tanto incontriamo situazioni del genere in queste intense giornate di lavoro", ha dichiarato, scusandosi prima di abbandonare lo studio. La diretta è stata immediatamente ...: malore per, il medico lo mette a riposo Il presidente turco Recep Tayyipha cancellato il programma odierno e 'rimarra' a riposo su consiglio del medico'. La decisione e' ...Rize () - Il 9 aprile, Kemal Kilicdaroglu , l'uomo che si è messo in testa di sfilare la, si è presentato in video con una cipolla in mano. Parlava dal suo tinello, una cucina modesta anni '60, camicia bianca con le maniche arrotolate. "Oggi costa 30 lire turche - ha ...

"Oggi mi riposerò a casa, come mi hanno consigliato i medici", ha twittato il Presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan. Il leader ha dovuto ...Istanbul, 26 aprile 2023 - Malore in diretta per il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il capo di Stato era ospite a una trasmissione televisiva quando ha accusato il malessere. Cancellati tutti g ...