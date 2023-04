(Di mercoledì 26 aprile 2023) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Inserve la presenza politico-finanziaria degli Stati Uniti e dell’Europa”. A dichiararlo, intervenendo su Radio 24, è stato il ministro degli Esteri Antonio. “E’ l’errore che non deve commettere l’Occidente, e l’ho detto anche al segretario di stato americano Antony Blinken: nonamo lao cinesi”, ha affermato il capo della diplomazia italiana, rispondendo ad una domanda. “L’Italia sta facendo di tutto perché si possano erogare fondi alla, onde evitare una crisi finanziaria”, ha poi aggiunto. “La proposta che abbiamo fatto, sia all’Ue, sia al Fondo Monetario, sia agli Stati Uniti, è quella di procedere subito ad un finanziamento, vedere quindi quali riforme verranno fatte ...

Ma il ministro degli Esteri e vicepremier Antonionon ha dubbi: "La liberazione è un ... Noi stiamo lavorando ine Libia perché rischiano di esserci crescenti partenze. L'Italia non può ...Senza contare la missione del ministro degli Esteri Antonioina gennaio. "Parole inaccettabili".tuona contro l'ambasciatore cineseLachiama e l'Italia risponde con 100 milioni di euro. Sono i fondi impegnati dal governo per ... L'annuncio del ministro degli esteri, Antonio, al Consiglio Affari esteri in Lussemburgo, ...

Tunisia: Tajani, 'Occidente non lasci il paese nelle mani russe o cinesi' Civonline

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “In Tunisia serve la presenza politico-finanziaria degli Stati Uniti e dell’Europa”. A dichiararlo, intervenendo su Radio 24, è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajan ...Quali sono le direttrici principali su cui si sta muovendo l’azione del governo Meloni Difficile dare una risposta univoca, anche se ...