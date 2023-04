(Di mercoledì 26 aprile 2023) La scrittrice Jean Carroll depone contro l'ex presidente a New York: "Quando l'ho scritto ha detto che non era mai accaduto" “Sono qui perché Donaldmi hae, quando ne ho scritto, ha detto che non era mai accaduto. Ha mentito e danneggiato la mia reputazione”. A parlare così oggi in tribunale a New York, riferisce la Cnn, è stata la scrittrice e giornalista E. Jean Carroll, che ha citato in giudizio l’ex presidente americano per. Carroll accusadi averla violentata in un camerino dei grandi magazzini Bergdorf Goodman nell’estate del 1996 e di averla poi diffamata quando molti anni dopo denunciò pubblicamente la vicenda.ha sempre negato. Nel suo racconto,le aveva chiesto di accompagnarlo nei negozi per scegliere un regalo e lei non aveva ...

"Trump mi ha stuprata", la testimone al processo per diffamazione Adnkronos

