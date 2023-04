Trasporti Martedì due maggio sciopero nazionale di quattro ore

(Di mercoledì 26 aprile 2023) –trasporto pubblico a rischio per lodi 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, proclamato dal sindacato Faisa Confail. A Roma l’agitazione interesserà la rete Atac e i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl. Aggiornamenti in tempo reale su romamobilita.it (Com/Red/Dire)

