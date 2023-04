(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il Club ANGELO GABRIELLI organizza per sabato 13 maggio la in occasione della gara tra Sudtirol e Cittadella. PARTENZA: ore 9.00 dal parcheggio della Tribuna Est.COSTO: € 20 comprensivo di viaggio in pullman e del ticket d’ingresso allo Stadio Druso (pranzo libero) ISCRIZIONI entro martedì 9 maggio presso:– BAR VECCHI SPALTI (impianti sortivi Tombolo, dopo le 16.30)– BAR TREVISO a Cittadella– Via telefono al 339-3991219 Fonte articolo e foto: www.ascittadella.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Trasferta a Bolzano AS Cittadella 1973

Chi l'avrebbe mai detto qualche anno fa che una squadra dell'Alto Adige sarebbe arrivata in Serie B Il Sud Tirol ha smentito tutti e soprattutto sta disputando un ..."Il Bari espugna Pisa al 90': il terzo posto è blindato", titola il Nuovo Quotidiano di Puglia. I biancorossi.