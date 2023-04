Tragico schianto frontale | il bilancio è pesantissimo | chi c’era a bordo

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Social. . La storia che stiamo per raccontarvi arriva dall’Italia. Nel cuore della notte l’ennesimo scontro fatale sulle strade del Nostro bel Paese. Molto pesante ildi un incidente stradale avvenuto la sera del 25 aprile 2023 sulla strada provinciale 231, tra Modugno e Bitonto: una Renault Scenic e una Opel Corsa si sono scontrate frontalmente e per diversi passeggeri non c’è stato nulla da fare: ricostruiamo insieme ciò che è successo.Leggi anche:incidente stradale, si schianta con la moto: Antonio non ce l’ha fatta Leggi anche: Incidente fatale, addio al giovane calciatore: Alessio non ce l’ha fatta Leggi anche: Devastante incidente all’alba: perde il controllo dell’auto e si schianta. ChiLeggi anche: Auto sbanda e piomba sulla folla, il video dell’incidente ...