Traffico Roma del 26-04-2023 ore 15 | 30

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Luceverdeda Simona cercherà ben trovati sulla via Salaria code tra Villa della tangenziale la via Salaria chiusa per asfalto dissestato all’altezza dell’ingresso sulla tangenziale inevitabili disagi per ilin arrivo da Villa Ada incolonnamenti sulla tangenziale rallentato iltra Corso Francia e la via Salaria in direzione della Nomentana sulla Cassia rallentamenti tra il raccordo anulare e Grottarossa in via della Pineta Sacchetti intanto lavori in zona Battistini e code nelle due direzioni con acquisto è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità