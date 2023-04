Traffico Roma del 26-04-2023 ore 11 | 30

(Di mercoledì 26 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati da Stefano Baiocchi non molto ilregistrato al momento ma ci sono ancora disagi soprattutto sul grande raccordo anulare un incidente in carreggiata interna provoca incolonnamenti tra l’uscita Pisana e lo svincolo Aurelia ancora sul raccordo abbiamo rallentamenti con code a tratti in esterna non lo svincolo Ardeatina sino alla Tuscolana in interna rallentamenti tra Tuscolana e Appia nel quadrante Nord permangono quelle su cassia-flaminia rispettivamente tra Tomba di Nerone elogiata e da Labaro a Tor di Quinto ci sono fai cose sul tratto Urbano dellaL’Aquila da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est e rallentamenti con code in diversi tratti di via della Pineta Sacchetti ma in particolare 3 legge medie la galleria Giovanni XXIII la polizia locale Ci segnala un ...

... sempre a partire da oggi, istituisce l'apertura alveicolare a senso unico in direzione ... via Garibaldi, via Monte Grappa in direzione est verso Piazza Mazzini/via, sarà deviato in via ...... il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, la struttura che dagestisce l'immensa ...di Perugia in cui l'ex re delle correnti era imputato di corruzione ( accusa poi derubricata in...La dottrina di, affinata a partire almeno dal 2017, è chiara: sostenere chi si fa carico di ...è stato possibile accertare che prima dell'espulsione i migranti sono stati sottoposti "adi ...

Ambientalisti bloccano ancora il traffico a Roma e i poliziotti li spostano di peso RomaToday

Un’auto in transito ha preso fuoco dopo aver tamponato quella che si trovava davanti, lungo la via Pontina: traffico paralizzato in direzione ...Un auto è andata a fuoco sulla Pontina, a causa di un incidente nei pressi di Aprilia. Code di diversi chilometri verso Roma.