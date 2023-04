Traffico Roma del 26-04-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati in studio Stefano Baiocchi il resto anche litiga la situazione sul raccordo anulare per una manifestazione si sono formate lunghe Code in carreggiata interna dal bivio con laFirenze fino allo svincolo Tiburtina lunghe code anche in carreggiata esterna a partire dall’ uscita Ardeatina sino alla Tiburtina ci sono cose sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Settecamini alla tangenziale est Ma anche in uscita dal centro da Viale Palmiro Togliatti al Raccordo nel corrente Nord permangono code sulla Cassia bis Veientana tra Formello e il raccordo noi per lavori si transita sulla carreggiata ridotta code su casse Flaminia rispettivamente dal Olgiata a Tomba di Nerone da Labaro a Tor di Quinto in tangenziale rallentamenti dalla stazione Tiburtina allo svincolo Parioli Campi Sportivi ...