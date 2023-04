Traffico Roma del 26-04-2023 ore 09 | 30

(Di mercoledì 26 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati in studio Stefano Baiocchi il resto anche litiga la situazione sul raccordo anulare per una manifestazione si sono formate lunghe Code in carreggiata interna dal bivio con laFirenze fino allo svincolo Tiburtina lunghe code anche in carreggiata esterna a partire dall’ uscita Ardeatina sino alla Tiburtina ci sono cose sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Settecamini alla tangenziale est Ma anche in uscita dal centro da Viale Palmiro Togliatti al Raccordo nel corrente Nord permangono code sulla Cassia bis Veientana tra Formello e il raccordo noi per lavori si transita sulla carreggiata ridotta code su casse Flaminia rispettivamente dal Olgiata a Tomba di Nerone da Labaro a Tor di Quinto in tangenziale rallentamenti dalla stazione Tiburtina allo svincolo Parioli Campi Sportivi ...

CAMPAGNANO - Lavori sulla Cassia bis: nei giorni 27 e 28 aprile la carreggiata che daprosegue in direzione Viterbo sarà chiusa al, in modalità alternata (marcia o sorpasso), per lavori di ripristino sull'autovelox di Campagnano. Le operazioni saranno eseguite dalle 8 ...Insieme a loro, anche i vigili urbani che si occupano di transennare la strada e mettere in sicurezza il. Lo sconcerto degli studenti diTre è riassunto in un post di Riccardo Romano ...... per chi si vuole buttare in una corsa lungo il fiume la mattina presto, quando ile il ... Consigliamo di non mancare la terrazza sul tetto, con una vista suggestiva sui resti dell'antica...

Ambientalisti bloccano ancora il traffico a Roma e i poliziotti li spostano di peso RomaToday

Si sdraiano davanti alle auto dei cittadini che si recano al lavoro e poi scendono in piazza con il furgone a gasolio. Raggiunge vette surreali la ...Poco prima delle ore 8, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Frosinone e Anagni in direzione Roma, è stato risolto un incidente avvenuto questa mattina all’altezza del km 613 che ha coinvol ...