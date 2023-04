Traffico Roma del 26-04-2023 ore 09 | 00

(Di mercoledì 26 aprile 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

CAMPAGNANO - Lavori sulla Cassia bis: nei giorni 27 e 28 aprile la carreggiata che daprosegue in direzione Viterbo sarà chiusa al, in modalità alternata (marcia o sorpasso), per lavori di ripristino sull'autovelox di Campagnano. Le operazioni saranno eseguite dalle 8 ...Incidenti a, strage infinita: 3 morti in 48 ore Ragazzo di 19 anni morto carbonizzato: giallo ... impegnate sul posto a ricostruire la dinamica dell'incidente e a disciplinare il. Da ...Insieme a loro, anche i vigili urbani che si occupano di transennare la strada e mettere in sicurezza il. Lo sconcerto degli studenti diTre è riassunto in un post di Riccardo Romano ...

Ambientalisti bloccano ancora il traffico a Roma e i poliziotti li spostano di peso RomaToday

Traffico intenso sulla SS 148 Pontina tra Campoverde e Aprilia, nella carreggiata in direzione Roma, dove si è creata una lunga coda. La causa è un’automobile andata a fuoco al km 45 circa, all’altezz ...(FERPRESS) – Roma, 26 APR – Il 19 aprile il consiglio di amministrazione di Railcoop ha deciso di sospendere l’attuale traffico merci in Occitanie, al fine di concentrare le proprie risorse sul lancio ...