Traffico Roma del 26-04-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi prime code sulle consolari entrata verso il centro in particolari sulla Cassia bis Veientana 3 anche a Stella è da il raccordo Dov’è l’altro per lavori si transita su carreggiata ridotta Perché non penso code su cassia-flaminia rispettivamente dalla torta Tomba di Nerone da Labaro a Tor di Quinto 1 polizia locale Ci segnala l’incendio di un veicolo in via di Casal del Marmo nei pressi di via Angelo Rocca ci troviamo quindi nella zona di Ottaviano evitabili le ripercussioni incidente invece in via di Casal Bianco all’altezza di via di Settecamini incidente a Casal dei Pazzi in via Raffaele Majetti all’altezza della Tiburtina per quanto riguarda il raccordo anulare una situazione vede incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Casilina se non lo svincolo Ardeatina in carreggiata esterna coda ...