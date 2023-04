Traffico Roma del 26-04-2023 ore 07 | 30

(Di mercoledì 26 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi prime code sulle consolari entrata verso il centro in particolari sulla Cassia bis Veientana 3 anche a Stella è da il raccordo dove l’altro per lavori si transita su carreggiata ridotta Perché non penso code.su cassia-flaminia rispettivamente dalla Storta Tomba di Nerone da Labaro a Tor di Quinto 1 polizia locale Ci segnala l’incendio di un veicolo in via di Casal del Marmo nei pressi di via Angelo Rocca ci troviamo quindi nella zona di Ottaviano evitabili le ripercussioni incidente invece in via di Casal Bianco all’altezza di via di Settecamini incidente a Casal dei Pazzi in via Raffaele Majetti all’altezza della Tiburtina per quanto riguarda il raccordo anulare una situazione vede incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Casilina se non lo svincolo Ardeatina in carreggiata esterna coda ...

Incidenti a, strage infinita: 3 morti in 48 ore Ragazzo di 19 anni morto carbonizzato: giallo ... impegnate sul posto a ricostruire la dinamica dell'incidente e a disciplinare il. Da ...... per chi si vuole buttare in una corsa lungo il fiume la mattina presto, quando ile il ... Consigliamo di non mancare la terrazza sul tetto, con una vista suggestiva sui resti dell'antica...Insieme a loro, anche i vigili urbani che si occupano di transennare la strada e mettere in sicurezza il. Lo sconcerto degli studenti diTre è riassunto in un post di Riccardo Romano ...

Ambientalisti bloccano ancora il traffico a Roma e i poliziotti li spostano di peso RomaToday

Indirizzi alla mano, buone gambe per camminare e uno stomaco che regge la cucina romana: eccovi la nostra guida 24 ore!La casualità ha voluto che l’enorme pino cadesse ieri, 25 aprile, in un giorno in cui l’Università rimane chiusa. In una qualunque altra giornata le conseguenze ...