di sostanze stupefacenti, con vere e proprie piazze di spaccio, all'interno del carcere di Opera, con il coinvolgimento di familiari dei detenuti i quali, oltre a gestire l'ingresso di...Siamo troppo ingenui per non saperlo Le nostre operazioni contro FETO, ISIS *,di migranti continuano", ha affermato. In precedenza, Soylu ha osservato che il mondo intero "odia ...Arrestato, si trova ora nel carcere di Genova Marassi Il porto di Vado si conferma crocevia delinternazionale di: dall'inizio del 2023 sono oltre 250 i kg di cocaina posti sotto ...

Traffico di droga in carcere a Opera, 30 tra arresti e fermi Tiscali Notizie

La rete di spaccio di stupefacenti aveva una dimensione internazionale: partiva dai quartieri milanesi e arrivava fino alla Spagna ...Un traffico internazionale di droga fra la Spagna e Milano con piazze di spaccio che arrivano a diramarsi fin dentro il carcere milanese di Opera con la complicità di familiari dei detenuti. È l'esito ...