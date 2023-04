Tra Barbara e il suo killer è mancato lo scudo dello Stato | questa morte non mi sorprende

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) di Germano Fiore Un uomo uccide una psichiatra che lo ha avuto in cura,Capovani. La notizia delladella collega non mi ha sorpreso più di tanto. Chi fa lo psichiatra e non è superficiale sa che esiste un rischio implicito nel mestiere: meno di quello di un magistrato antimafia ma più di quello di un commercialista. In circa venti anni di attività sonoaggredito fisicamente due volte: poco? tanto? non lo so ma è così. Chi è Gianluca Paul Seung? Premetto che non parteciperò al gioco delle diagnosi ipotizzate a partire da articoli degli organi di stampa: conoscere una persona e formulare una diagnosi significa averne in mente le parole, l’odore e l’effetto che ti fa sulla pelle quando è seduto di fronte a te. Per me la psichiatria è ancora una cosa cosa seria. L’assassino, ancora presunto, è un uomo ricoverato varie ...