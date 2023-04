Totti e quella confessione con il retroscena | “Ho tradito per farmi lasciare”

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Francescoe Ilary Blasi non sono una coppia ormai da diverso tempo, ma ora spunta una incredibiledell’ex calciatore sul tradimento. Francescoe Ilary Blasi sono stati per anni una delle coppie d’oro del panorama “gossipparo” italiano. Il loro matrimonio, avvenuto il 19 giugno del 2005, fu un evento nazionale tanto che fu seguito in diretta dalle telecamere di Sky. I due sono stati insieme per oltre 20 anni, tra fidanzamento e vita coniugale, il loro amore sembrava indissolubile tra le dichiarazioni di una e le manifestazione in pubblico dell’altro.sul tradimento (Foto Ansa)Poi qualcosa si è rotto trae Ilary e le vicende della coppia romana sono arrivate in prima pagina per la loro separazione, per tanti arrivata come un fulmine a ciel ...