Tottenham | retroscena Conte | il club aveva un altro piano

Si parla del francese Clément Lenglet, che però attualmente è in prestito alche potrebbe eventualmente riscattarlo (opportunità data per plausibile). Ancora, circola il profilo di Eric ...Intervenuto ai microfoni di Cronache Live , Sebastian Giovinco ha rivelato unriguardante la gestione di Antonio Conte alla Juventus . Si, proprio quella magnifica ...tecnico exHanno chiacchierato del più e del meno e si sono salutati con un abbraccio. Ma nessundi mercato. José Mourinho ha incontrato ieri Dejan Kulusevski , oggi in forza al. L'incontro tra i due, del tutto fortuito, è avvenuto davanti all'ingresso di un hotel della ...

Retroscena Tottenham: Levy e il club volevano che Conte finisse la stagione

Dopo la batosta sul campo del Newcastle, con i Magpies che hanno battuto 6-1 il Tottenham i giocatori degli Spurs hanno deciso di rimborsare il costo del biglietto ai tifosi che avevano seguito ...Intervenuto ai microfoni di CronacheLive, Sebastian Giovinco ha rivelato un retroscena riguardante la gestione di ... questa volta vedono protagonista Gigi Buffon e lo stesso tecnico ex Tottenham.