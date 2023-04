Tottenham | Mason | «Futuro Kane? Le voci sono voci | non cambieranno lo spogliatoio»

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ryan, nuovo tecnico del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Manchester United Ryan, nuovo tecnico del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «? La stagione non è ancora finita. L’attenzione non è sul singolo, è sul gruppo e questo non cambierà. Si parla sempre diquando giochi in un club come questo, ma noi dobbiamo essere vicini. Se riusciamo ad essere compatti, questo si rifletterà sul campo. La, nonlo».

...probabili formazioni di- Manchester United(3 - 4 - 3): Forster; Romero, Dier, Lenglet; Pedro Porro, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Son; Kane. Allenatore: Ryan Glen...AGI - I calciatori delsi sono offerti di rimborsare il prezzo del biglietto ai tifosi che li hanno seguito nella ... Dalla prossima partita in panchina ci sarà Ryan, ex collaboratore ......Emilie Hojbjerg Ilnon trova pace. Dopo la sconfitta per 6 - 1 contro il Newcastle il tecnico Cristian Stellini è stato sollevato dall'incarico e la squadra è stata affidata a Ryan...

UFFICIALE: Tottenham, sarà Ryan Mason l'allenatore dopo l'esonero di Stellini TUTTO mercato WEB

It’s just business,” Mason said ahead of fixtures with Manchester United and Liverpool this week. “We’ve got a really, really big game Thursday and another one on Sunday. The focus on my behalf and ...Ryan Mason has insisted he is ready to step into the top job at Tottenham and promised a reaction after Sunday’s humiliating defeat at Newcastle. Mason is Spurs’ third head coach of a chaotic campaign ...