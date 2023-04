Tortellini in pasta sfoglia | l’antipasto con pochi ingredienti dal risultato pazzesco!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Se hai ospiti a pranzo e non sai cosa servire come antipasto possono consigliartene uno davvero squisito. Qui di seguito troverai la ricetta di un piatto formato da dei funghi immersi in una buona. Questi piccoli bocconcini piaceranno a tutti e saranno il modo giusto per cominciare un pranzo indimenticabile. Per preparare questo antipasto squisito dobbiamo usare i seguenti: 300 gr di100 gr di cipolla 5 gr di pepe 100 gr di panna acida 250 gr di funghi 10 gr di sale 150 gr di mozzarella per assimilare i passaggi da seguire per preparare nella tua cucina questo invitante antipasto. Sarà buonissimo e ti verrà voglia di cucinarlo tutti i giorni! Bisogna lavare e poi ridurre a dadini i funghi per poi trasferirli in una padella posta su un fornello. Dopo aver ...