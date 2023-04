Torno indietro e cambio vita | come finisce il film

(Di mercoledì 26 aprile 2023)con il trionfo dell’amore. I protagonisti Marco (Raoul Bova) e Giulia (Giulia Michelini) si riabbracciano e in un futuro, stravolto da un viaggio nel tempo dei protagonisti, tornano insieme ma con delle coordinate diverse rispetto a quanto era accaduto all’inizio del. Facciamo un passo. Marco ha 42 anni e unapraticamente perfetta, ma sua moglie Giulia lo lascia improvvisamente per un altro. L’uomo, interpretato da Raoul Bova, accusa il colpo in maniera devastante dopo venticinque anni insieme alla stessa donna, decide così di rifugiarsi nell’amicizia con Claudio (Ricky Memphis). Quest’ultimo si trova a dover fare i conti con i problemi di alcolismo della madre. Una sera i due uomini vengono ...

e cambio vita", questa sera alle 21.35 su Rai 1 il film del 2015 con Raoul Bova. Ecco la trama. Marco è sposato con una donna bellissima, ha un figlio e un ottimo lavoro. Tutto sembra ...Su Rai Uno nella prima serata di Mercoledì 26 Aprile (inizio ore 21.30 circa), va in onda la scoppiettante commedia di Carlo Vanzinae cambio vita . Il focus sul quale si incentra la trama, una sorta di viaggio nel tempo , non è un tema né nuovo né originalissimo in effetti, ma la storia, leggera e senza pretese, ...Gli esclusi, i perdenti, quelli rimasti. Con tutto il loro carico di epicità e di poesia. ... Ma non si sa come diventammo amici, anche se ogni tantosotto a reclamare i soldi che mi ...

Torno indietro e cambio vita, il film con Raoul Bova stasera in tv: trama e cast Today.it

“Torno indietro e cambio vita”, questa sera alle 21.35 su Rai 1 il film del 2015 con Raoul Bova. Ecco la trama.Torno indietro e cambio vita è una simpatica commedia di Carlo Vanzina interpretata da Raoul Bova e Richy Memphis. Ecco alcune curiosità sul film ...