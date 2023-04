Torino | sgominata la “banda delle monetine” | i furti agli anziani vicino a supermercati e cimiteri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Derubavano soprattutto, quasi sempre donne e anche sopra gli 80 anni, avvicinatee a. Le distraevano lanciando a terra alcunee si prendevano le loro borse con dentro bancomat e cellulari. Riuscivano a trovare i codici di accesso, prelevando nei minuti successivi migliaia di euro dai conti correnti o comprando beni in negozi di grandi firme. Sono le risultanze di un’indagine dei carabinieri die della Val di Susa iniziata nel settembre del 2021, che hanno raccolto elementi per ottanta colpi e eseguito durante l’indagine dieci arresti in flagranza, più tre ordinanze di custodia cautelare, insieme a un provvedimento di cattura internazionale emesso in Perù per un sudamericano ricercato per rapina a mano armato e sequestro di 25 ...