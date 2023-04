(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa problematica della presenza diincontinua ad essere attiva e, stavolta, non interessa le periferie o arterie del capoluogo ove vige degrado e diversi scarichi abusivi di rifiuti. Un nostro lettore ha portato alla nostra attenzione la vicenda fornendoci una photogallery, presente al termine dell’articolo, ove si nota chiaramente la presenza di un ratto che, liberamente nella serata di ieri, si aggirava per via Tagliamento, una delle strade principali di Avellino, situata in pienourbano. L’assessore all’ambiente, Giuseppe Negrone, ha chiarito che la derattizzazione è compito che appartiene all’ASL (leggi qui) e che, negli ultimi mesi, è stata eseguita. Sta di fatto che, in meno di quindici giorni, diversi cittadini, in varie zone del capoluogo, hanno lamentato la presenza di tali roditori ...

Topi "a spasso" indisturbati anche nel centro città: è allarme! anteprima24.it

