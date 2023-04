Tom Pidcock torna in mtb | con lui Pauline Ferrand-Prévot

(Di mercoledì 26 aprile 2023) I corridori di oggi non si fermano mai. Dopo mesi passati prima nel ciclocross e poi su strada dove si è aggiudicato la Strade Bianche, per poi salire anche sul podio di Amstel Gold Race e Liegi-Bastogne-Liegi, Tomsubito in mountain bike disciplina nella quale, lo ricordiamo, è L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Track Nations Cup Milton: tre medaglie e un record per l’Italia Mathieu van der Poel farà anche il mondiale di mountain bike?

Tutto questo lo lascia a, che ha sempre detto che per lui l'importante è divertirsi e che si diverte di più a correre dove gli va e quando gli va, concedendosi il gusto di pedalare su ...Dopo di luie Santiago Buitrago. Fuori dai giochi dal km 84 invece Tadej Pogacar, coinvolto in una caduta e purtroppo per lui con una frattura al polso che lo terrà fermo per un po'. '...Il Campione del Mondo è scattato sulla salita della Redoute ed è stato raggiunto per qualche chilometro da, poi tolto di ruota con disarmante facilità per iniziare l'assolo finale. Al ...

Ineos Grenadiers, Tom Pidcock non riposa: il 23enne correrà tre gare di MTB, con lui anche Pauline Ferrand-Prévot SpazioCiclismo

In un ciclismo affollato di corridori che vorrebbero correre con qualunque tipologia di biciclette e su ogni superficie, il belga è ancora alla vecchia maniera. Ama l'asfalto, in gruppo non si fa vede ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...