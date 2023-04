Tom Pidcock torna in mtb | con lui Pauline Ferrand-Prévot

(Di mercoledì 26 aprile 2023) I corridori di oggi non si fermano mai. Dopo mesi passati prima nel ciclocross e poi su strada dove si è aggiudicato la Strade Bianche, per poi salire anche sul podio di Amstel Gold Race e Liegi-Bastogne-Liegi, Tomsubito in mountain bike disciplina nella quale, lo ricordiamo, è L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Track Nations Cup Milton: tre medaglie e un record per l’Italia Mathieu van der Poel farà anche il mondiale di mountain bike?

Tutto questo lo lascia a, che ha sempre detto che per lui l'importante è divertirsi e che si diverte di più a correre dove gli va e quando gli va, concedendosi il gusto di pedalare su ...Dopo di luie Santiago Buitrago. Fuori dai giochi dal km 84 invece Tadej Pogacar, coinvolto in una caduta e purtroppo per lui con una frattura al polso che lo terrà fermo per un po'. '...Il Campione del Mondo è scattato sulla salita della Redoute ed è stato raggiunto per qualche chilometro da, poi tolto di ruota con disarmante facilità per iniziare l'assolo finale. Al ...

Niente riposo per Tom Pidcock, per il britannico pronti tre ... Bicisport

La stagione agonistica di mountain bike è iniziata, ma non per tutti, due delle maglie pesanti del cross country non hanno ancora debuttato, ma finalmente ...In un ciclismo affollato di corridori che vorrebbero correre con qualunque tipologia di biciclette e su ogni superficie, il belga è ancora alla vecchia maniera. Ama l'asfalto, in gruppo non si fa vede ...