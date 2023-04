Tipiesse di Villa d’Adda rifarà la copertura dello stadio San Nicola di Bari

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Dopo il restylingSan Paolo di Napoli, laditorna in campo per un nuovo appalto di prestigio in un altro dei “mitici” impianti protagonisti dei Mondiali di Italia ’90. L’azienda bergamasca, attiva dal 1980 nel campo delle resine per la pavimentazione sportiva e nella realizzazione di impianti sportivi, si è infatti aggiudicata i lavori di sostituzione dei teli didel Sandiprogettato da Renzo Piano e caratterizzato appunto dai “petali” che sormontano la struttura, da tempo in pessime condizioni. Da qui la decisione da parte dell’amministrazione della città pugliese di intervenire con un progetto del valore complessivo di cinque milioni di euro, affidato alla ...