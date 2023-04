“The Witcher” | annunciate importanti news sulla terza stagione

(Di mercoledì 26 aprile 2023) La serie uscirà in due parti Netflix ha annunciato le data di uscita delladi THE, l’acclamata serie fantasy sulle avventure di Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill. Lasarà composta da 8 episodi e sarà rilasciata questa estate in due parti in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo: il volume 1 debutterà il 29 giugno con i primi 5 episodi, mentre il volume 2 il 27 luglio con gli ultimi 3 episodi. Leggi anche: “The”: annunciati due personaggi di “Blood Origin”, la serie live – action SINOSSI Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt conduce Ciri a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata dell’addestramento ...

Oltre al primo trailer ufficiale di The Witcher 3, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha svelato anche nuove foto e il poster per l'ultima stagione di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. In queste ore, Netflix ha pubblicato un nuovo teaser trailer della terza stagione live action di The Witcher. Arriverà sulla piattaforma on demand in due parti: la prima sarà disponibile dal 29 giugno (con i primi cinque episodi), mentre la seconda arriverà dal 27 luglio (con gli episodi dal 6 all'8). Come promesso ieri con il primo poster di The Witcher 3, in questi minuti la piattaforma di streaming on demand Netflix ha svelato il primo trailer e la data d'uscita della terza e ultima stagione con Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia.

