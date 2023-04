The Flash | un nuovo trailer presentato al CimemaCon

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Thesi mostra in unufficiale italianoal CinemaCon inserendo untassello nel DCEU L’appuntamento al cinema è fissato per il 14 giugno prossimo con questo primo film da solista per il supereroe più veloce di tutti i Cinematic Universe. Dopo quelloal Super Bowl, in occasione del CinemaCon, è statoilufficiale del Thedi Andy Muschietti con Ezra Miller. Theè il primo cinecomic del DCU dell’era James Gunn. Diretto da Andy Muschietti, già noto per IT, e con protagonista il discusso e controverso Ezra Miller nel ruolo di Barry Allen, Theè anche in assoluto il primo film stand alone dedicato al ...