The Diplomat | il colpo di scena finale è banale | ma essenziale per il futuro della serie

(Di mercoledì 26 aprile 2023) -ATTENZIONE: l'articolo contiene spoiler sullaThe- Quando arrivi all’ottavo e ultimo episodio di questa nuovaNetflix non ti aspetti grandi sorprese. È un dramma politico che rispetta i canoni del genere: personaggi che camminano e parlano, donne algide in blazer dal taglio elegante, politici persuasivi che nascondono violazioni dietro il protocollo e così tanti intrallazzi da ridurti il cervello a un paio di auricolari attorcigliati mentre cerchi di capire chi sia dalla parte di chi. Tuttavia, la quota di azione decolla vertiginosamente grazie a un cliffhanger che, pur sfiorando l'assurdo, è senza dubbio avvincente. Lasegue le vicende di Kate Wyler, interpretata da Keri Russell, un’ambasciatrice americana trasferita in UK nello stesso momento in cui una portaerei...

Una miscela che ha dato agio adi imporsi come una tra le nuove serie di Netflix più in voga dell'ultima settimana. Attualmente - anche se il primato diNight Agent non è stato ...è la recente serie televisiva Netflix di stampo politico, arrivata recentemente sulla famosa piattaforma ...Dopo il successo della serie con protagonisti Gabriel Basso e Luciane Buchanan, Netflix ha infatti lanciato un'altra opera a sfondo politico,, con Keri Russell che interpreta una ...

Tra politica e soap-opera: The Diplomat diventa un fenomeno su Netflix ilGiornale.it

Myanmar’s deteriorating situation risks destabilizing India’s Northeast, while the junta’s embrace of China poses threats in the Indian Ocean.Taiwan has not been invited to the World Health Assembly since 2017. Taiwan’s inclusion would make the world healthier, more sustainable, and more equitable.