(Di mercoledì 26 aprile 2023) per il progetto ‘Trasforma il tuo quartiere’ – “Venerdì 28 aprile 2023 alle ore 9.30 verranno presentate le opere dipubblica realizzate dagli 11 finalisti della scuola Secondaria di I grado Carlo Cattaneo – Istituto Comprensivo Elsa Morante, che saranno realizzate sui ‘contenitori portarifiuti’ in piazza Santa Maria Liberatrice, del rione. Si tratta di un evento legato al progetto “Trasforma il tuo quartiere”. E’ quanto fa sapere il Municipio Roma I Centro. Saranno presenti l’assessora alla Cultura del Municipio Roma I Centro Giulia Silvia Ghia, l’assessore alle Politiche Ambientali Stefano Marin, il presidente delle commissione Politiche Sociali Claudia Santoloce, il dirigente scolastico Marco Scicchitano, il curatore del progetto Giuseppe Stagnitta, l’artista Pao e tutti gliche hanno ...

Il modello di riferimento è il Mercato didove vengono organizzati anche dei tour ... Novità in arrivo anche peraltri mercati rionali e di quartiere . Sono 274 infatti i banchi al Mercato ...Tre giorni di Storie, Segni & Disegni, unimmersione totale nel Fumetto al centro di, ... Eimmancabili incontri - evento della Sala Talk con i grandi del Fumetto internazionale, editori, ...Tanti i tour alternativi interni alla Capitale, per esplorarla 'di ponte in ponte' (da quello della Musica all'altro di, passando per Castel Sant'Angelo) lungoargini del fiume o con ...

Testaccio - Gli alunni trasformano i cassonetti in arte RomaDailyNews

Roma, 26 apr. (askanews) – Dal 12 al 14 maggio 2023 al Mattatoio di Roma torna ARF! Festival, la festa di chi ama, legge, scrive, disegna e respira fumetti. Tre giorni di Storie, Segni & Disegni, un’i ...La terapia del buonumore arriva al Teatro Testaccio con Claudio Sciara e il suo nuovo spettacolo “50 e giù” al Teatro Testaccio dal 28 al 30 aprile Roma ...