Terribile incidente sulla Pontina | muore ciclista | strada bloccata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ancora sangue sulle strade. L’ennesimo sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi. A perdere la vita per cause ancora tutte da accertare un. Al momento laè chiusa in entrambe le direzioni, con conseguenti rallentamenti e code. Sul posto per tutti gli accertamenti le forze dell’ordine.: 4 veicoli coinvolti, ci sono feriti. Il traffico è fermo L’questo pomeriggio Traffico in tiltquesto pomeriggio a causa di unnel quale ha perso la vita un. Il sinistro si è verificato in corrispondenza del territorio di Terracina, in provincia di ...