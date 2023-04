Terremoto a Napoli oggi | sciame sismico nei Campi Flegrei

(Di mercoledì 26 aprile 2023) (Adnkronos) – Unosi è verificato nell’area deia partire dalle 4.37. L’Osservatorio vesuviano, sede napoletana dell’Ingv, ha ??rilevato 4 terremoti: l’evento più significativo, di magnitudo 2.7, è stato registrato alle 5.03 con epicentro in via Antiniana, nel comune di Pozzuoli (), a una profondità di 1,8 km. La scossa è stata avvertita dalla popolazione nei comunie nei quartieri dell’area occidentale di, in particolare Bagnoli e Fuorigrotta. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. L'articolo proviene da Italia Sera.

Terremoto a Napoli oggi, nuovo sciame sismico nella notte nei Campi Flegrei ilmattino.it

