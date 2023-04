Tentata estorsione ad un imprenditore | due arresti

(Di mercoledì 26 aprile 2023)ad un. Gli indagati gli avrebbero chiesto il pizzo dopo l’incendio di un escavatoread un. I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ad emettere il provvedimento emessa il GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia. A finire in carcere per effetto della misura cautelare due indagati. Gli inquirenti ritengono i due gravemente indiziati diai danni di un, reato aggravato dal metodo mafioso. Avrebbero infatti agito con la finalità di agevolare il clan camorristico Cava, operante nei territori di ...

Sono finiti in carcere due esponenti del clan camorristico Cava , operante da decenni nel Vallo di Lauro , con l' accusa diaggravata dal metodo mafioso . L'ordinanza di custodia ...... il 40enne, avrebbe dapprima dato uno spintone a uno dei vigili, quindi avrebbe tentato una fuga, terminata lì vicino, con tanto di colluttazione finale e arresto dell'uomo pere ...Nel settembre dello stesso anno invece era stato arrestato il fratello Francesco, in esecuzione ad un ordine di carcerazione, in relazione alla pena di 2 anni e 6 mesi per una...

Dopo avergli incendiato un escavatore, avevano offerto «protezione» ad un imprenditore dell'Avellinese. Sono finiti in carcere due esponenti del clan camorristico Cava, operante ...