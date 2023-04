Tennis | Medvedev confermato per l’Atp di Zhuhai a settembre

(Di mercoledì 26 aprile 2023)quest’anno autunno tornerà a disputare tornei in Cina dopo quattro anni di stop a causa della pandemia e arrivano le prime conferme dai vari tornei. Agli organizzatori hannola presenza di Daniil. “Non vedo davvero l’ora di tornare in Cina e giocare all’Hengqin InternationalCenter”, ha detto. “Non vedo l’ora di vedere la città e lo stadio, di cui ho sentito parlare entrambi molto bene. Sarà fantastico giocare di nuovo davanti ai tifosi cinesi dopo tre anni di assenza. Non vedo l’ora di vedervi tutti a”, ha aggiunto. SportFace.

Neldi oggi però chi non rischia soccombe " "murodigomma"a parte. Così è successo a Musetti e i risultati, da gratificanti che erano l'anno prima, nel 2023 sono tornati a latitare. ...... 38 giovani atleti sono entrati nei primi 10 del mondo e 5 sono diventati addirittura numeri uno: Daniil, Andy Murray, Victoria Azarenka, Dinara Safina, Kim Clijsters. E tra i big del...... quella che ha aggiunto al Madrid Open (e a Roma) una settimana in più diper due tabelloni, ... [...] Dal triangolo Alcaraz, Rune,, il torneo si aspetta il meglio. C'è il ritorno di ...

Ranking Atp: Medvedev torna sul podio, Sinner stabile. E Musetti 'vede' il nuovo best Tennis Fever

Madrid – Senza Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Fabio Fognini (che ha detto addio all’ultimo momento) in campo, prende il via oggi il Masters 1000 di Madrid. In programma fino al 7 maggio, il torneo ...Un altro importante torneo sulla terra rossa. Musetti e Sonego tra i 5 azzurri iscritti nel torneo maschile, in campo femminile Trevisan, Giorgi, Cocciaretto, Paolini e Bronzetti ...