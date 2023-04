Tennis | compagnia aerea polacca vieta l’imbarco alla russa Diatchenko

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Vitaliatacon un passato da top-100, si è sfogata sui social dopo non essere stata fatta salire su un aereo a causa del suo passaporto. In transito tra Il Cairo e Nizza via Varsavia, le è stato rifiutato l’accesso a bordo ddi bandieraLOT Polish Airlines. Lata ha dichiarato di essere rimasta bloccata per 18 ore all’aeroporto del Cairo, una circostanza che l’ha costretta a dover rinunciare al prossimo torneo che aveva in programma. “LOT Polish Airlines non poteva accettare un cittadino della Federazionesul suo volo”, ha fatto sapere lain una nota. SportFace.

... dove le foto indella Tomljanovic ci sono ancora tutte, dalla prima all'ultima. Noi lo ... lo ricordi che giochi a, sì', oppure ' Molla quella e allenati , che di talento ne hai e lo ...Facendo leva sulla rete 5G dellatelefonica, si è deciso di dare al pubblico un assaggio ... La Raducanu era all' All England Club's CommunityCentre di Londra , mentre Sam Clague di 14 ...Le regole dellanon permettono di volare con la Lott. Tra l'altro. Avevo tutte le lettere di sostegno della WTA e dell'ITF, ma nelattuale non sembra fare alcuna differenza in realtà.

Tennis, compagnia aerea polacca vieta l'imbarco alla russa ... SPORTFACE.IT

ALTRI SPORT Tennis, Sinner salta anche Madrid: ufficiale il forfait al Masters 1000 Il Masters 1000 di Madrid per un altro protagonista: Jannik Sinner ha cancellato il suo nome dalla entry list, unend ...Oggi, martedì 18 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dota ...