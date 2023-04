Tennis | 5 italiani in campo al Masters 1000 di Madrid

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 26 aprile 2023)– Senza Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Fabio Fognini (che ha detto addio all’ultimo momento) in, prende il via oggi ildi. In programma fino al 7 maggio, il torneo spagnolo vede la partecipazione di ben 5. Ci sarà Lorenzo Musetti, semifinalista a Barcellona, poi scenderà in sfida anche Lorenzo Sonego con Marco Cecchinato, Matteo Arnaldi e Andrea Vavassori. Non sarà presente Novak Djokovic, ma i tifosi spagnoli vedranno giocare Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime e Taylor Fritz. In tutto iti saranno 96, con la competizione allargata in tabellone principale. Di seguito, le gare degli Azzurri al 1° Turno Musetti (Varillas o Hanfmann) Sonego vs Struff (Ger) Cecchinato vs ...