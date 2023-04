Telefonata Xi-Zelensky | inviato di Pechino a Kiev per soluzione politica alla guerra A Roma bilaterale sulla ricostruzione

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Giorgia Meloni durante ildell’Ucraina Oggi è una giornata importantissima a livello, con il primo ministro ucraino Denys Shmyhal a, per ildell’Ucraina. “Discuteremo di questioni urgenti con il presidente, il primo ministro e il ministro della Difesa e degli Esteri italiano. Oggi si procederà con la firma di alcuni documenti, che riguardano ladell’Ucraina nel post”, ha scritto Shmyhal su Telegram. Anche la presidente della Commissione Europea, Ursola von der Leyen ha twittato: “Oggi forniamo all’Ucraina altri 1,5 miliardi di euro nell’ambito del nostro pacchetto annuale di assistenza”. Si conferma così, la continua ...

Mosca smentisce anche l’attentato al presidente russo. Costruita una trincea lunga 120 km che attraversa la regione di Zaporizhzhia fino alla “porta” della ...Il giorno dopo la telefonata del presidente cinese Xi Jinping all’omologo ucraino Volodymyr Zelensky, che ha provato a sondare una forma di pace tra Kiev e Mosca, c’è chi spera nel ruolo di mediazione ...