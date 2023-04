Taty Castellanos nella storia | segna 4 gol al Real Madrid | nella Liga non accadeva dal 1947

(Di mercoledì 26 aprile 2023) L’ultima giornata dellaspagnola entra di diritto. Il riferimento è alla partita Girona-e il risultato finale ha lasciato tutti a bocca aperta: 4-2. Il grande protagonista è stato, autore di 4 gol decisivi per la sua squadra. La squadra di Carlo Ancelotti abbandona definitivamente la possibilità di vincere laspagnola, ormai in mano al Barcellona. Nondalche,, un calciatoresse 4 reti in una partita contro il. L’impresa è stataizzata dall’argentino classe 1998. Foto di David Borrat / ...

