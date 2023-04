Tamponare i ritardi del Piano europeo. Idee per farcela

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Finalmente il decreto sulla nuova governance del Pnrr è legge. Ora bisogna far funzionare la nuova “macchina” del Pnrr voluta del ministro Fitto. Sei mesi di attesa per questo cambiamento non hanno aiutato a mantenere quel quotidiano presidio sull’execution dei progetti da parte delle amministrazioni responsabili e dei diversi soggetti attuatori. Molte figure professionali nelle strutture di missione hanno trovato impieghi più remunerativi e sicuri, l’introduzione dello spoils system per i responsabili di queste strutture, anche laddove non si è tradotta in un cambiamento al vertice, ha comunque creato incertezza e minore focalizzazione. Le sfide del nuovo assetto di governance non sono poche: occorrerà capire se la struttura di coordinamento, d’ora in avanti incentrata nel dipartimento delle politiche europee, potrà esercitare su ministeri e stazioni appaltanti la stessa autorevole ...