(Di mercoledì 26 aprile 2023) "Laè parte fondamentale'azione di vicinanza che noi italiani, noi europei, vogliamo concretamente dimostrare all'. E' un passo importante perché l'sarà parte ...

La ricostruzione inizia ora evogliamo essere in prima fila, ponendone le basi', ha detto il ministro degli Esteri Antonioalla plenaria. La chiusura dei lavori è affidata invece ai ...La ricostruzione inizia ora evogliamo essere in prima fila, ponendone le basi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonioalla plenaria della Conferenza sulla ricostruzione dell'...... che sta difendendo la propria libertà", ha detto il ministro degli Esteri Antonioal quale ... ma che rappresenta "perl'inizio di un percorso, in vista della presidenza del G7 che avremo il ...

Tajani, noi in prima fila nella ricostruzione dell'Ucraina Agenzia ANSA

"La ricostruzione è parte fondamentale dell'azione di vicinanza che noi italiani, noi europei, vogliamo concretamente dimostrare all'Ucraina. E' un passo importante perché l'Ucraina sarà parte importa ...La conferenza sarà chiusa dai due premier, Meloni e Shmyhal, oltre che da un messaggio video del presidente Volodymyr Zelensky ...