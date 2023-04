Taiwan annuncia ‘giochi di guerra’ | simulazione risposta a invasione Cina

(Di mercoledì 26 aprile 2023) (Adnkronos) – I militari disi eserciteranno nelladi unaa un’eventualecinese dell’isola durante i giochi di guerra previsti per le prossime settimane. Lo ha confermato il ministero della Difesa di Taipei, come riporta l’agenzia Cna, parlando di esercitazioni sulla base delle “ultime minacce” della. Le manovre ‘Han Kuang’, che si tengono ogni anno, prevedono due fasi, quella ‘virtuale’ che si terrà a metà maggio e i cinque giorni di esercitazioni di luglio (dal 24 al 28) con l’impiego di munizioni vere. L’obiettivo – ha chiarito il generale Lin Wen-huang, direttore delle operazioni del ministero – è testare la capacità del personale militare di coordinare e lanciare unaa un’cinese, di intercettare ...

Taiwan annuncia 'giochi di guerra': simulazione risposta a invasione ... Il Dubbio

(Adnkronos) – I militari di Taiwan si eserciteranno nella simulazione di una risposta a un'eventuale invasione cinese dell'isola durante i giochi di guerra previsti per le prossime settimane. Lo ha co ...