Tabellone Wta Madrid 2023 | Swiatek guida il seeding | presenti cinque italiane

(Di mercoledì 26 aprile 2023) E’ stato sorteggiato ilprincipale del torneo Wta 1000 di. La prima testa di serie è Iga, seguita da Aryna Sabalenka, Jessica Pegula e Ons Jabeur.invece le tenniste azzurre ai nastri di partenza, vale a dire Jasmine Paolini, Camila Giorgi, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan. Quest’ultima è l’unica accreditata di una testa di serie e debutterà dunque già al secondo turno. Di seguito ecco ilcompleto con gli accoppiamenti in costante aggiornamento. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYWTAPRIMO TURNO PARTE ALTA (1)bye Raducanu vs (Q) Tomova Maria b. (WC) Eala 6-1 6-1 (28) Pera bye (22) Zhang bye Galfi vs ...

... la speranza è quella di restare al numero otto della classifica mondiale per ildei ...10 Martedì 16 - Ottavo di finale Singolare ATP / Quarto di finale Singolareda euro 108,90 Martedì ...Saranno impegnati altre quattro nostre rappresentati nelfemminile, dopo il successo ... numero 59 del ranking. Il match sarà il primo in programma sul campo numero 7 e prenderà il via ...Sara Errani se la vedrà contro Danka Kovinic nel primo turno del1000 di Madrid 2023 , torneo in partenza sui campi in terra rossa della capitale spagnola. ... PROGRAMMA E COPERTURA TV...

WTA Madrid, qualificazioni: Errani e Bouchard si aggiudicano il tabellone principale. Ubitennis

Un altro importante torneo sulla terra rossa. Musetti e Sonego tra i 5 azzurri iscritti nel torneo maschile, in campo femminile Trevisan, Giorgi, Cocciaretto, Paolini e Bronzetti ...Anche Matteo Arnaldi ha centrato la qualificazione al tabellone principale del Mutua Madrid Open, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 7.705.780 euro, che si sta disputando sulla ...