Sydney Sweeney e Gen Powell flirtano davanti al pubblico del CinemaCon 2023 | Adoro quando mi chiama Top Gun

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Protagonisti del film Anyone But You, Glenhanno deliziato ilcon la loro grande alchimia, rendendosi protagonisti di un quasi flirt. Tra i film presentati in occasione deldi Las Vegas c'è stato spazio anche per Anyone But You, commedia romantica scritta e diretta da Will Gluck con protagonisti Glen. I due hanno mostrato grande alchimia e hanno flirtatoale Glen: è nata una coppia? "Le riprese del film si sono concluse poche ore fa a, in Australia, ma ci tenevamo ad essere qui di persona e parlarne con voi" ha esclamato ...

Hanno soltanto una grande intesa sul set, o tra loro è nato un flirt Le indiscrezioni riguardo a una presunta storia d'amore trae Glen Powell sono nate dopo che i due sono apparsi parecchio affiatati durante le riprese della romcom che hanno girato insieme, Anyone But You , e ora hanno ripreso vigore. Andiamo a ...... commedia romantica scritta e diretta da Will Gluck con protagonisti Glen Powell e. I due hanno mostrato grande alchimia e hanno flirtato davanti al pubblico.e Glen ...Dal design contemporaneo e cosmopolita, le sue tasche in stile cargo hanno conquistato Hailey Baldwin , Emily Ratajkowski e. Dall'eleganza raffinata i modelli a mano di Devalux si ...

Sydney Sweeney e Glen Powell stanno uscendo insieme MTV.IT

Protagonisti del film Anyone But You, Glen Powell e Sydney Sweeney hanno deliziato il pubblico con la loro grande alchimia, rendendosi protagonisti di un quasi flirt.Le voci di un'amicizia nata sul set di Anyone But You hanno iniziato a circolare qualche tempo fa ma solo oggi, dopo che la fidanzata di Glen ha defollowato la star di Euphoria, sono state prese seria ...