Svelato il nuovo programma dei weekend Sprint

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Dopo aver sperimentato la, una gara di 100 km senza pit stop obbligatorio, come aggiunta aldel Gran Premio in tre appuntamenti del 2021, lesono state mantenute anche per tre appuntamenti del 2022. In queste occasioni, ildelprevedeva FP1 e qualifiche il venerdì, FP2 eil sabato e il Gran Premio la domenica. La griglia per laveniva stabilita nelle qualifiche e il risultato di quella gara determinava la griglia per il Gran Premio. Ecco come saranno i nuoviformato per iPer il 2023 ci saranno sei, la prima delle quali si svolgerà nel Gran Premio dell’Azerbaigian di ...