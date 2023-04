Superman | Legacy | James Gunn sul reboot DC Studios | Non sarà una commedia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il regista continua ad anticipare nuovi dettagli sul prossimoditargato DC. Nel corso di una recente intervista a proposito delche darà il via al nuovo DC Universe al cinema,ha anticipato altri dettagli, annunciando che non si tratterà di una. "Mi sono completamente immedesimato inperché è tutto ciò che sono io", ha dichiaratoall'Hollywood Reporter. "È un outsider che si sente come un alieno, ma anche l'insider definitivo, perché è fottutamente. Ed è un po' come mi sento io". "È più facile prendere un personaggio che nessuno conosce, come i Guardiani o Peacemaker, e poi farne quello che si ...

Nel corso di una recente intervista a proposito del rebootche darà il via al nuovo DC Universe al cinema, James Gunn ha anticipato altri dettagli, annunciando che non si tratterà di una commedia. " Mi sono completamente immedesimato in ...... Furiosa, Barbie, Blue Beetle e The Flash mostrando poi anche i logotitoli (presumibilmente provvisori) di progetti in fase di sviluppo come, The Batman Part II , e Beetlejuice 2 .Potete vedere il trailer, che entra nel dettaglio della trama del film, qui sopra! LEGGI - DC Studios, James Gunn annuncia i primi 10 titoli tra film e serie tv, a partire da! THE ...

Superman: Legacy accoglierà un personaggio molto importante della vita di Clark Kent, ed è confermato. Di chi stiamo parlando